Российская армия нанесла серию новых ударов по военным тылам Украины. Приходят сообщения о поражении объектов вражеского ВПК в Сумской, Одесской, Киевской областях. Отмечены прилёты "Гераней" и "Кинжалов". Это ответ на атаки боевиков по гражданской инфраструктуре России. А в зоне спецоперации наши подразделения продолжают активно продвигаться на основных участках фронта.

Штурмовики группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Волчье в Днепропетровской области. После взятия под контроль Алексеевки передовые группы 36-й гвардейской бригады совершили стремительный рывок вперед. И при поддержке беспилотников и артиллерии продвинулись вглубь территории противника на три километра. В Волчье заходили под покровом ночи и брали вражеские опорники. Часть боевиков сдалась без боя.

Разведывательный дрон стремительно взмывает в небо. И вот уже весь населенный пункт Рыбное как на ладони. Обрезав противнику логистику и обработав позиции артиллерией, наши бойцы идут на штурм этого населённого пункта.

В ходе боёв уничтожено значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники. При этом наступление в Запорожской области продолжает развиваться. Как и в соседней Днепропетровской. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение на ряде участков, за сутки уничтожив свыше 400 боевиков ВСУ.

Вот так БПЛА группировки "Восток" в Днепропетровской области уничтожили антенны - ретрансляторы противника, оставив ВСУ без связи. А это полыхает американский бронетранспортер М113 на Северском направлении.

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженного противника. Мощными ударами сорвана ротация ВСУ под Красноармейском. Там для украинской армии сейчас самая тяжелая ситуация. До полного окружения остались считанные километры. Новую линию обороны украинские боевики пытаются воздвигнуть северо-западнее города, в районе Гришино. Но пока безуспешно.

А это уже кадры работы нашей авиации. Два "ночных охотника" уходят на боевое задание в зоне ответственности группировки войск "Центр". Благодаря камерам, установленным на фюзеляже, виден весь процесс. От вылета с базы до захода на цель, которой является опорный пункт ВСУ. По нему отрабатывают неуправляемыми авиационными ракетами.

Разведка докладывает - цель уничтожена. После чего, совершив противоракетный манёвр, "двойка" Ми-28 возвращается на базу. Наши бойцы продолжают идти вперед фактически по всей линии фронта, который неумолимо движется на запад.