ПВО уничтожила 71 украинский дрон над регионами России в ночь на 10 ноября

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты в российских регионах. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 71 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 29 украинских летательных аппаратов самолетного типа сбито над территорией Брянской области. По семь дронов ВСУ уничтожено над Курской областью и акваторией Черного моря, по пять беспилотников – над Липецкой и Смоленской областями. По четыре украинских дрона сбито над Орловской, Тверской и Самарской областями, три – над Республикой Крым. По одному беспилотнику ликвидировано над территориями Калужской, Ростовской и Тульской областей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 10 ноября сообщил об уничтожении силами ПВО пяти украинских беспилотников. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки дронов нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.