Путин позвонил Пахмутовой во время праздничного концерта

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 96-летием. Президент позвонил композитору прямо во время праздничного концерта, сообщил ТАСС спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пахмутова во время звонка была на сцене. "Я хочу поздравить вас с днём рождения", - обратился президент к Александре Николаевне.

"Это же позвонил Путин", - обратилась Пахмутова к зрителям после разговора с главой государства.

9 ноября Александре Пахмутовой исполнилось 96 лет. По случаю дня рождения в Государственном Кремлёвском дворце прошёл праздничный концерт.

На главную сцену страны поздравить композитора и исполнить её песни вышли SHAMAN, Пелагея, Зара, Александр Маршал, арт-группа "Хор Турецкого", Хабиб и другие артисты.