Путин поздравил сотрудников МВД с их профессиональным праздником

Сегодня в России - День сотрудника Органов внутренних дел. Личный состав, гражданский персонал и ветеранов с праздником поздравил Владимир Путин. Президент отметил - сотрудники МВД честно, порой с риском для жизни, выполняют свой служебный и гражданский долг, охраняя покой и безопасность наших граждан.

Многие сотрудники МВД из Новороссии, Донбасса и приграничных регионов, как и их коллеги, встречают праздник на боевом посту. Российские полицейские готовы достойно отвечать на любые вызовы, проявляя мужество и доблесть. Сегодня по традиции по всей стране пройдут чествования сотрудников и ветеранов ведомства.

Работа полицейских - это не всегда погоня за преступниками. Нередко людям просто нужна помощь. Такое сообщение поступило полицейским Новочебоксарка республики Чувашия. Первыми на месте пожара оказались патрульные. Они тут же приступили к спасению детей.

Один из стражей порядка Владимир Федотов через окно забрался в горящую квартиру. Очевидцы вспоминают, что полицейский тогда чуть не погиб. Со второй попытки патрульный нашел детей. Они были сильно напуганы. Прятались в шкафу под раковиной.

Через окно полицейский передал детей своему напарнику. Мальчик и девочка двух и четырех лет были спасены. Владимир Федотов и его напарник Андриан Матвеев - не единственные полицейские, которые в экстремальной ситуации проявили героизм и спасли людей. Всех их накануне профессионального праздника отметили государственными и ведомственными наградами.

"Всех вас объединяют высокие моральные качества, ответственность и верность присяге. Зачастую ситуация требует грамотных и четких действий, умения принимать быстрые и правильные решения. Вы проявили себя именно такими. Каждый из вас своим решительным поступком заслужил не только высокую награду, но и общественное признание", - отметил Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России.

В Иркутской области полицейские спасли рыбака. Очевидцы сообщили, что на середине реки в ледяной воде, цепляясь за кромку льда, мужчина зовет на помощь. Рядом оказались сотрудники ППС. Используя бревна и доски, они смогли подобраться к утопающему.

Тонкий, весенний лед в любой момент мог треснуть и под полицейскими. А утопающий уже практически выбился из сил.

"Схватили его за куртку, взяли за руки и потихоньку начали вытаскивать. Костюм у мужчины рыбацкий был полный воды. То есть, это как бы создавало определенное сопротивление, чтобы вытащить его из воды спокойно", - рассказал Иван Шолохов, лейтенант полиции, инспектор ППС.

Но несмотря на все сложности, полицейским удалось спасти человека. А в Дагестане мужество и выдержку проявил курсант академии МВД Газимагомед Багатаров. Он приехал домой на каникулы. Проезжая по горной дороге, он и его дядя увидели мощный селевой поток, который сносил машину с людьми.

"Мы с дядей, не раздумывая, бросились к ним на помощь, потому что в машине находились люди. В ходе спасения было очень сильное течение, которое уносило машину все дальше к реке", - рассказал Газимагомед Багатаров.

Подоспели и другие очевидцы. Всем вместе им удалось удержать и направить в безопасное место машину, в которой находились женщина и двое маленьких детей. Похожих истории много. За спасение жизни людей награждены десятки полицейских из разных регионов страны.