Владимир Зеленский любит "мелкие театральные эффекты" и делает ставку на "выжимание скупой финансовой слезы" из евроспонсоров, считает посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Зеленский дал интервью британской газете The Guardian в Мариинском дворце в Киеве. Оно несколько раз прерывалось из-за якобы перебоев с электроснабжением.

"В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что для экс-президента США Джо Байдена была сирена авиаудара в Киеве. Для федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера было бомбоубежище в Чернигове.

"Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров именно жалобами на блэкаут", — заключил в связи с этим Мирошник.