Владимир Зеленский заявил, что не боится президента США Дональда Трампа, в отличие от западных лидеров. Об этом он заявил в интервью британской газеты The Guardian.

Зеленский добавил, что сохраняет с американским лидером "деловые" отношения. Он добавил, что "все в мире" боятся Трампа. На вопрос, относится ли это к нему, он ответил, что ему нечего боятся.

"Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?", — подчеркнул Зеленский.

Британская газета The Guardian опубликовала интервью, взятое у Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Киеве. Во время разговора свет во дворце дважды пропадал. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что таким образом Зеленский попытался выжать "скупую финансовую слезу из евроспонсоров", жалуясь на перебои со светом.