В Японии вспыхнул скандал из-за слов министра о Курилах

В Японии министр по делам Окинавы и "северных территорий" Хитоси Кикавада получил выговор за то, что назвал эти территории "заграничными". Южную часть Курил в Японии называют "северными территориями".

Во время поездки на мыс Носаппу (префектура Хоккайдо), с которого видны Курилы, министр заявил, что это "самое близкое место к иностранному государству".

Сказанные Кикавадой слова расценили как намек на то, что южные Курилы рассматриваются, как "иностранная земля", то есть принадлежащую России. Генсек кабинета министров Минору Кихара сделал Кикаваде выговор, указав на "неуместность и двусмысленность" высказывания.

Диалог Москвы и Токио о Курильских островах безрезультатно идет с момента окончания Второй мировой войны. Япония считает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.