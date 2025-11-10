Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Дождь и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, 10 ноября.

Неделя начнется с облачной погоды, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Местами сегодня пройдут небольшие дожди – в основном в виде мороси.

В Москве воздух прогреется до плюс 4 – 6 градусов, а по области – до 2-7 градусов. Ветер западный с порывами 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление близко к норме - 746 миллиметров ртутного столба.

"Сегодня характер погоды в столице будет формировать приближающийся с севера холодный атмосферный фронт", - подчеркнул синоптик.