Певицу Монеточку* увезли на "скорой" с концерта

Певицу Монеточку* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) госпитализировали с концерта в Риге. У нее началась сильная аллергия и отек Квинке. К залу подъехала скорая.

Поклонники в зале ждали час, пока к ним не вышли музыканты группы и не сообщили, что продолжения концерта не будет. В больнице Монеточке* сделали уколы. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, передает SHOT.

Ранее сообщалось, что певице запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию — за антироссийские высказывания. Теперь география гастролей опальной артистки сократилась до шенгенской зоны.

Напомним, год назад против артистки возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. Монеточка* получила несколько штрафов за отсутствие обязательной плашки о своем статусе в соцсетях.

* признана иноагентом в России