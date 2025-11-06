Нью-Йорк готовят к сопротивлению посланной Трампом нацгвардии

Представители служб правопорядка, бизнесмены и активисты в штате Нью-Йорк проводят совещания под руководством губернатора. Кэти Хокул намерена противостоять вмешательству федеральных властей, ее сторонники разрабатывают соответствующий план.

Как сообщила со ссылкой на источники газета Politico, власти готовят штат к сопротивлению на случай указа президента США Дональда Трампа об отправке в Нью-Йорк войск Национальной гвардии. На предстоящих совещаниях ожидается присутствие священнослужителей и ветеранов.

По данным источников, Хокул прилагает усилия, чтобы снизить уровень насилия и вандализма в городе. Отмечается, что высокие показатели преступности могут стать предлогом для Трампа, чтобы отправить в Нью-Йорк силовиков – как это раньше произошло в Лос-Анджелесе. Планы президента США по вводу нацгвардейцев в город связывают и с реакцией Трампа на победу на выборах мэра Нью-Йорка демократа Зохрана Мамдани.