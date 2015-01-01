Режиссер Валерия Гайя Германика стала бабушкой в 41 год

Скандально известный режиссер Валерия Гайя Германика стала бабушкой. Радостной новостью она поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Лица внучки она, впрочем, не показала, но, тем не менее, получила в комментариях множество поздравлений и добрых слов и пожеланий. Как назвали крошку, Валерия не уточнила.

Известно, что внучку родила Германике ее старшая, 17-летняя, дочь Октавия. Девочка появилась на свет в этом году. И в это же время Октавия впервые показала своего возлюбленного, однако о молодом человеке пока ничего не известно.

Что касается самой Валерии, то она стала матерью в 24 года. Кроме Октавии, у нее есть девятилетняя дочь Северина и шестилетний сын Август.

Официально Валерия Гайя Германика была замужем дважды. В 2015 году она сочеталась браком с танцором Вадимом Любушкиным. Однако буквально через несколько месяцев Валерия оформила развод. Оказалось, что Любушкин уже состоял в браке. Но якобы Германика знала об этом и не двоеженство стало причиной расставания. А в 2019 году режиссер вышла замуж за бизнесмена Дениса Молчанова.