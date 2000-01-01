Украинская авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области поражена ударом ВКС России. Российская авиация запустила по ней две гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", оба снаряда поразили цель, сообщил в Telegram координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

В подполье уточнили, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами по передовым районам, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow. Также авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000.

Кроме того, нанесен удар российской планирующей бомбой ФАБ-3000 по скоплению украинской пехоты в осажденном Димитрове (украинское название – Мирноград). В подполье подчеркивают, что большинство погибших при бомбовом ударе командование ВСУ запишет пропавшими без вести.