Народ ахнул от вида почерневшей Кейт Миддлтон

в Уайтхолле прошла Служба памяти, посвященная павшим. Так в стране отдают дань уважения солдатам, погибшим в военных конфликтах с участием Великобритании.

Церемонию возглавил Карл III. Также на траурном мероприятии присутствовали его супруга Камилла, принц Уильям, будущая королева Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи.

Разумеется, особое внимание СМИ уделили именно жене будущего короля. Для выхода в свет Кэтрин выбрала скромный черный наряд, который дополнила традиционной шляпкой в тон и цветком красного мака.

Однако в Сети разгорелись горячие споры относительно вида Кейт. Одни высказали мнение, что черный цвет ей категорически не подходит. Будто бы он подчеркивает возраст и морщины стареющей естественным путем Кэтрин. Интернет-пользователи убеждены, что Миддлтон неважно себя чувствует, скрывает это, но "на лице все написано".

Другие же комментаторы, наоборот, похвалили супругу принца Уильяма за то, что она не прибегает ни к каким манипуляциям в желании удержать молодость. Они отметили естественность Кейт, за которую ее и любят подданные и фанаты по всему миру.