ВС России полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске.

Производственное здание расположено в промзоне в восточной части города. Наши штурмовики существенно продвинулись по улице Дзержинского, рассказал командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец".

Кроме того, наши бойцы освободили в районе семь крупных строений и сооружение, которое ВСУ использовали как укрепрайон.

Российская армия продолжает продвигаться вперед в Купянске. Все поставленные задачи будут выполнены, подчеркнул командир. В настоящий момент бойцы ведут разведку и наносит огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ в Купянске якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских". В Минобороны России, комментируя его слова, отметили, что киевский режим утратил связь с реальностью.