Российские войска стремительно продвигаются в Купянске. Представители группировки "Запад" сообщили об освобождении завода в промзоне и нескольких высотных зданий. Критическая ситуация для противника - в Красноармейске. Идут тяжёлые бои за центр города. Успехи и в Днепропетровской области.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. Штурмовики группировки "Восток" при поддержке артиллерии и операторов БПЛА совершили стремительный рывок и продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на три километра.

В Димитрове подразделения группировки "Центр" ведут активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также южной части города в направлении микрорайона Западный. В Красноармейске серьезное продвижение в целом ряде районов.

Одновременно наши военнослужащие продолжают настоящую операцию по выводу из города мирных жителей, которых украинские боевики фактически держат в заложниках и используют как живой щит, а тех, кто пытается покинуть Красноармейск, убивают.

Весь ужас пребывания на оккупированной ВСУ территории пережила эта семья. Их дом нещадно бомбили с беспилотников. Прицельном метили в подвал, думая, что люди там. Но их уже выводили в безопасный район разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко.

В Харьковской области ожесточенные бои за Купянск. Под нашим прицельным огнем и позиции противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино.