США приостановили поставки оружия для Украины из-за шатдауна

Тревожные для киевского режима новости приходят от западных покровителей. По данным портала Axios, США прекратили продажу вооружений европейским союзникам для дальнейшей передачи Украине. Как отмечает издание, приостановлено выполнение контрактов на сумму более 5 миллиардов долларов. Все из-за рекордного по продолжительности шатдауна в Америке. Впрочем, острая фаза политического кризиса в Вашингтоне может быть пройдена уже в ближайшее время. Об этом поспешил заявить Дональд Трамп.

Подробнее – в репортаже