Собянин: Почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

В Москве практически все дети, оставшиеся без попечения родителей, растут и воспитываются в приёмных семьях. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, город предоставляет им всестороннюю поддержку: от помощи психологов и педагогов до различных льгот и выплат.

Количество детей, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию, ежегодно сокращается. В настоящее время там находится менее тысячи воспитанников. Специалисты опеки в своей работе используют индивидуальный подход, учитывая потребности и особенности ребёнка и приёмных родителей.