Сокровища Царского Села привезут в Исторический музей в Москве

Не антиквариат. Музейная редкость. Из роскошного мебельного гарнитура, который для личных покоев Екатерины II выбрал архитектор Чарльз Камерон, остались лишь стол, стул и это кресло императрицы. Редкий пример русского шунуазри. И даже муха на шелковой обивке - как настоящая.

"Это увлечение Китаем и подражание Китаю вылилось в такие удивительные формы, причём, декор здесь очень необычный. Мы здесь видим змей и смешных ящериц", - рассказала Ольга Федосеева, хранитель фонда "Мебель" ГМЗ "Царское Село".

Смешных ящериц тщательно оборачивают и проносят по всему дворцу. Под пристальным взором хранителей сокровища императорской резиденции готовятся к большому путешествию. Микалентной бумаги не жалеют. Бережет от царапин и не натирает.

Сто слоев красного лака, позолоченная бронза, искусная резьба. Эта ваза -дипломатический подарок Николаю II от китайского императора Пу И - последнего из династии Цин.

"Она уникальна по многим параметрам. Во-первых, это вещь огромная, обычно из изделий из красного лака это небольшие шкатулки. Она имеет только один аналог. В Лондоне есть парная ваза, подаренная Георгу IV", - отметила Елена Калугина, хранитель фондов "Янтарь" и "Быт" ГМЗ "Царское Село".

526 экспонатов. Покорять столицу поедет лучшее из коллекции "Царского Села". "Если говорить об уникальных предметах и вообще даже никогда не покидавших дворец, кроме эвакуации в войну, это, например, перламутровый стол Екатерины II. Очень хрупкое изделие и с очень интересной легендой. Это подарок турецкого султана императрице", - рассказала Ираида Ботт заместитель директора по науке ГМЗ "Царское Село".

В путешествие из Петербурга в Москву отправляются не просто сокровища- шедевры. Например, шкатулка Готфрида Турау, одного из создателей янтарного кабинета. Или подлинная флорентийская мозаика "Осязание и обоняние". Редкая вещь хранилась в музейных фондах. Даже на ее законном месте - работа мастеров ленинградской школы реставрации.

Это 100 лет назад музейные ценности перевозили в соломе. Транспортировка сегодня - вояж с комфортом. Для самых капризных - климатические ящики. Теплоизоляция и фольгированная прослойка создают особый микроклимат.

Конечная остановка - Красная площадь. Сокровища Царского Села уже ждут в Государственном историческом музее. Впервые за 20 лет артефакты из жизни российских императоров будут представлены в российской столице.