Европейские страны затягивают с отправкой войск на Украину. Это объясняется тем, что лидеры стран Европы боятся реакции собственных граждан, заявил Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.

По словам главы киевского режима, власти европейских стран боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну, именно поэтому и не посылают на Украину военный контингент. Украинский лидер добавил, что этот вопрос требует осторожности: сильное давление на союзников приведет к негативным последствиям.

В том же интервью Зеленский заявил об отсутствии страха перед президентом США Дональдом Трампом. По словам главы киевского режима, главу Белого дома боится весь мир – но только не Украина и не Владимир Зеленский.