ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в районе Туапсе. Одно из беспилотных судов сдетонировало вблизи береговой линии, сообщили в оперштабе Кубани.

Как уточнил оперштаб в Telegram, четыре БЭК нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе. Ударная волна в результате детонации одного катера повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.

Ранее в Минобороны сообщили, что 10 ноября над акваторией Черного моря средства ПВО сбили семь беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.