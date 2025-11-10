Офис Всемирной продовольственной программы в прошлом году не пропустил доставку в Судан российской муки.

Россия помогает Судану и направляет гуманитарную помощь в Судан из-за действующих санкций, сообщил посол России в Судане Андрей Черновол.

"В прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта", - рассказал он в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна является одним из главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на глобальный рынок.