ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который собирал для Украины данные о местах жительства и автомобилях российских военных.

Мужчину 1980 года рождения подозревают в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что фигурант дела по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами. Для них он собирал информацию о месте жительства, передвижениях и автомобиле российского военнослужащего.

Кроме того, злоумышленник получил задание подготовить диверсию на одной из железнодорожных станций в Московском регионе.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли подготовку к теракту в подмосковных Люберцах. 27-летний агент украинских спецслужб должен был передать взрывчатку.