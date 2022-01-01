Берлин выдал ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"

Ордер на арест украинских военных в рамках дела о подрыве "Северных потоков" выдали власти ФРГ. В списке на задержание – трое представителей украинских спецслужб и четверо водолазов, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Американское издание утверждает, что ордер стал итогом трехлетней работы команды детективов. Они отслеживали компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки. В результате получены ордера на арест трех военнослужащих специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников. Следователям, якобы, удалось опознать одного из водолазов по фотографии, сделанной немецким радаром.

Два российских экспортных газопровода в Европу - "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – подорвали 26 сентября 2022 года. На Западе не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист Сеймур Херш, проведя расследование, заявил, что бомбы под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Решение об операции принимал бывший в то время президентом США Джо Байден.