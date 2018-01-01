Стало известно о третьей беременности Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Ради мужа американка оставила карьеру актрисы и родину. В 2019 году Меган и Гарри стали родителями. У них появился сын Арчи.

А затем все пошло под откос. Пара отказалась от королевских обязанностей и перебралась жить в США. Там же в 2021 году появилась на свет их дочь Лилибет.

А теперь в Сети судачат, что Меган Маркл ждет третьего ребенка. Слухи об интересном положении герцогини появились после ее новых светских выходов с мужем. Так, на днях в Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер Baby2Baby 2025. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Гарри с Меган.

Для выхода в свет Маркл выбрала обтягивающую черную водолазку и длинную юбку в тон с разрезом. Теперь в Сети судачат, что за скромным нарядом и драпировкой в районе живота малоизвестная американская актриса попыталась скрыть беременность.

Ранее стало известно, что Меган Маркл снова рвется в Голливуд. 44-летняя супруга принца Гарри возвращается к актерской карьере. Герцогиня появится в новом сериале Amazon MGM's "Близкие друзья". Ее партнершами по фильму будут Бри Ларсон и Лили Коллинз. Меган уже посетила съемочную площадку.