Звезда "Дома-2" Влад Кадони борется с неизлечимой болезнью: "Жизнь разделилась на до и после"

Влад Кадони стал новым героем программы "Звезды сошлись". Бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" откровенно рассказал о том, как его жизнь кардинально изменилась с 2020 года. Тогда он переболел ковидом, после которого все прочие простуды он переживает бессимптомно и за день.

"Мой иммунитет отвергает все на свете. А вот второе разделило мою жизнь на до и после. И это навсегда... Я понимаю, что проблема не решаема. Это не решится никогда", - с сожалением отметил Кадони.

Оказалось, что у Влада воспаление копчика. Он рассказал, что у него особенность - копчик совершенно прямой, поэтому во время сидения ему очень дискомфортно. Поначалу Кадони грешил на геморрой, однако после медосмотра эта версия отпала. Телезвезда прошла самые разные процедуры и исследования, прежде чем выяснилось, что происходит на самом деле.

В борьбе с болезнью Кадони даже пережил две операции. По словам Влада, ему выжигали нервы вокруг копчика и нервы в позвоночнике. "Кошмар начинается, когда ты живешь как лошадь: тебе нельзя сидеть, тебе можно либо лежать, либо стоять. Но стоять долго и лежать долго ты не можешь, потому что у тебя начинает болеть копчик", - пожаловался Влад.

Он подчеркнул, что каждая реабилитация длится месяц. И в это время, конечно, Кадони не работал, потому что "лежа ты сниматься не будешь". Однако и после операций боль не прошла. Врач заявил, что Владу требуется третья операция. Однако он отказался и теперь использует болеутоляющие средства.