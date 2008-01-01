Звезды-самозванцы: что они скрывают за фасадом успеха и уверенности в себе

Почему Юлия Снигирь сбежала от Брюса Уиллиса, а Сергей Бурунов себя недооценивает? Какие знаменитости страдают от синдрома самозванца — в материале "ТВ Центра"

Агата Муцениеце

Со стороны кажется: у Агаты Муцениеце карьера сложилась идеально! Яркие роли, участие в телепроектах, собственное шоу. Но за нарядным фасадом скрывается паника и навязчивый страх артистки потерять всё и оказаться на улице. Звезда признаётся: "Боюсь стать бомжом". Это чувство идёт из прошлого – после 15 провальных кастингов подряд она едва не распрощалась с профессией. Теперь каждый новый успех Агата рассматривает не как достижение, а как временную отсрочку перед неминуемым падением.

Сергей Бурунов

За яркой маской остроумного актёра Сергей Бурунов скрывает постоянную самокритику и страх не оправдать ожидания фанатов. Даже успех "Полицейского с Рублёвки" он считает незаслуженным. Бурунов как-то откровенно признался: "Стою на сцене, а в голове – голос: "Ты же ничего не умеешь". Только в зрелом возрасте артист начал потихоньку принимать собственный талант, но всё равно это получается у него с трудом. Выход один, говорит Сергей – использовать юмор как бронежилет от своих же мыслей.

Юлия Снигирь

Театральный институт Юлия Снигирь так и не окончила. В кино пришла случайно, после работы учительницей английского и моделью. В 2008-м сыграла в суперхите "Обитаемый остров" и решила покорить Голливуд. Снялась с Брюсом Уиллисом в "Крепком орешке", потом получила роль жены президента в фильме "Убийство Кеннеди". Но вместо эйфории Юлия, по собственному признанию, испытывала чувство неуверенности и ощущение, что она всего этого не заслужила. Сняв квартиру в Беверли-Хиллз на год вперёд, Юлия сбежала через неделю, от роли отказалась по телефону. Сама признаётся: "Считаю себя глупой, часто – не очень талантливой". Даже внешность у актрисы – повод для комплексов. "Я бледная и неспортивная", – твердит Юлия. Поэтому каждый новый проект Снигирь воспринимает не как карьерный рост, а как отсрочку перед разоблачением.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко часто говорит о силе, уверенности, движении вперёд. Однако за мотивирующими и яркими выступлениями скрываются глубокие переживания. Как-то в интервью ведущая рассказала: "Мне тревожно. Синдром самозванца не даёт чувствовать себя расслабленной". После череды скандалов и общественной критики ощущение ненужности только усилилось, поделилась Тодоренко.

Кристина Асмус

Завершив съёмки в "Интернах", Кристина Асмус сыграла в десятках фильмов и спектаклей. Несмотря на это, звезда признаётся: у неё регулярно возникает сомнение, действительно ли она актриса. Критика со стороны публики и прессы только подогревает её внутреннюю неуверенность. Асмус говорит: живёт в постоянном ощущении, что ей приходится доказывать профессионализм заново в каждом проекте. В ход идут тяжёлые репетиции, работа на износ, отказ от сна. И только так хотя бы на время получается заглушить голос внутреннего критика.