В Москве пенсионерка толкнула девочку на пути в метро

Пассажирка московского метро толкнула школьницу на рельсы.

Инцидент произошел 9 ноября на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии. 64-летняя женщина сделала замечание 13-летней девочки, которая "слишком громко разговаривала". Подросток никак не отреагировал на замечание. Тогда женщина вспылила и столкнула ребенка с платформы.

Девочка упала в спасительный желоб между рельсами, очевидцы помогли ей забраться на платформу до прихода поезда.

Жизнь и здоровье девочки вне опасности. Пенсионерку задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". сообщили в пресс-службе столичного главка СКР. Следствие настаивает на аресте.