Илона Броневицкая больше не молчит о состоянии Эдиты Пьехи

Последние годы Эдита Пьеха ведет затворнический образ жизни. После завершения карьеры артистка поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка. Артистка живет одна, за ней присматривает персонал, однако она находится на связи с единственной дочерью Илоной Броневицкой, а также регулярно общается с внуком Стасом Пьехой.

Легендарная артистка, которой в июле исполнилось 88 лет, не снимается на телевидении, не посещает светские мероприятия. О том, что происходит с Эдитой Пьехой, можно только догадываться. Поэтому в Сети то и дело ходят самые разные слухи, например, одни утверждают, будто артистка чуть ли не при смерти, а вторые говорят, что певица намерена вернуться на сцену.

И вот в новом выпуске программы "Звезды сошлись" Илона Броневицкая прервала молчание и откровенно рассказала о состоянии именитой матери. "У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее", - сообщила дочь певицы.