"Кошелек" Зеленского сбежал с Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисах и жилье приближенного к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Сам предприниматель срочно покинул украинскую территорию, сообщил в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Как написал Железняк, Тимура Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками. Более того, по данным нардепа, вывезли не только этого бизнесмена. По словам украинского депутата, с сегодняшнего дня многие проплаченные журналисты и блогеры остались без хозяина и без зарплаты. Им остается надеется, что кто-то из офиса помельче предложит подработку.

Тимура Миндича называют "кошельком" Зеленского. Бизнесмен - совладелец студии "Квартал 95". По данным "Украинской правды", НАБУ начало обыски у предпринимателя.