Объективных причин для поражения Украины в конфликте с Россией нет. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью для Gazeta Wyborcza.

Туск назвал себя умеренным оптимистом, который не может разглядеть причины возможного проигрыша Киева. Польский премьер подчеркнул, что Варшава должна продолжать поддержку Киева, иначе ситуация в стране ухудшится.

Туск, кроме всего прочего, убежден: польское геополитическое будущее якобы будет светлым только в том случае, если Украина не проиграет. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что политика Туска способствует эскалации конфликта в европейском регионе, в частности через Украину.