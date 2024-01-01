Ларисе Долиной угрожали убийством из-за квартиры: но полиция не нашла подозреваемых

В деле об афере с квартирой Ларисы Долиной — новый поворот. На заседании Балашихинского суда в понедельник стало известно, что певице и ее помощнику угрожали убийством.

Как выяснилось, неизвестные в 2024 году угрожали убить Ларису Долину или взорвать ее машину, если она не заберёт заявление из полиции о том, что ее обманули мошенники. Народной артистке даже пришлось обращаться в полицию за государственной защитой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката певицы.

При этом, как пишет ТАСС, дело об угрозе убийством было приостановлено, поскольку не были установлены подозреваемые.

Ранее сегодня стало известно, что Долина при совершении сделок с ее квартирой якобы считала, что участвует в "спецоперации" по поимке мошенников. Певица не имела "истинного намерения и выраженной воли" на продажу квартиру и действовала под влиянием посторонних лиц, говорится в судебных документах.

В начале сентября Мосгорсуд вернул Ларисе Долиной роскошную квартиру, которую она продала под влиянием телефонных мошенников. В результате покупательница Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры. Стоимость квартиры составляет порядка 112 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела недвижимость была арестована.

Ранее суд удовлетворил иск Долиной к Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи шикарной квартиры артистки. Суд постановил прекратить право собственности Лурье на спорную недвижимость и признать законной собственницей квартиры именно известную певицу.