"Личное оскорбление": Пенсионерка объяснила, почему толкнула школьницу на рельсы метро

Пенсионерка толкнула школьницу на пути в московском метро, потому что та громко говорила и смеялась.

В настоящий момент женщина задержана. Это оказалась 64-летняя приезжая из Краснодара, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Я находилась на платформе станции метро “Таганская”. Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением", - сказала женщина в ходе допроса.

В полиции подчеркнули, что ситуация произошла непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе.

9 ноября на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии 64-летняя пенсионерка в виду личной неприязни столкнула 13-летнюю школьницу на рельсы. Девочка не пострадала - очевидцы помогли ей забраться на платформу до прихода поезда. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".