Регина Тодоренко: "Смотрю на свой живот после родов и очень страшно"

25 сентября Регина Тодоренко сообщила, что родила третьего ребенка. У телеведущей и ее мужа, певца Влада Топалова, появился еще один сын. Буквально через месяц Регина вышла на работу. Она снимается, мотаясь на площадки прямо с новорожденным ребенком. Сидеть в декрете, призналась Тодоренко, не для ее деятельной натуры.

Причем предприимчивая телеведущая успевает не только работать, но и активно вести социальные сети. Так, в официальном телеграм-канале Регина Тодоренко выложила свежее видео, на котором запечатлела себя в одном нижнем белье. Таким образом ведущая показала фигуру после родов.

"Смотрю на свой живот после родов и очень страшно, что в норму все придет не скоро. Всегда есть этот страх. Но тело умное. Я знаю, что ему можно довериться! А еще можно довериться тренировкам и практикам, которые помогают телу восстановиться!" - оптимистично заявила популярная ведущая, которая, к слову, занималась спортом вплоть до самых родов.

Кстати, в комментариях многочисленные поклонники высказали мнение, что Регина Тодоренко "прибедняется". По их мнению, у телеведущей отличная фигура и подтянутый живот для женщины, родившей менее двух месяцев назад да еще третьего ребенка.

Ранее Регина намекнула, что Влад Топалов не помогает ей с сыновьями. Тодоренко рассказала, что фактически оказалась одна с тремя детьми. По словам телеведущей, порой ей хочется выть от беспомощности и отчаяния.