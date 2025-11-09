Киев решил добиться перемирия ударами вглубь России

Удары вглубь России станут главным аргументом Украины на пути к прекращению конфликта. Об этом заявил глава украинского Министерства обороны Денис Шмыгаль.

Как передает "Латвийское общественное СМИ", Украина хочет перейти к дипломатии – но факторм, принуждающим к переговорам, станут удары вглубь России. По словам Шмыгаля, Киев готов к безоговорочному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина ранее рассказала, как идут переговоры по приобретению ракет Tomahawk. Она заявила, что украинские делегации работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных мощностей в США.