В Москве прошел турнир по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы"

Одно из самых зрелищных спортивных событий сезона. В Москве прошел первый Международный турнир по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы".

В российскую столицу съехались участники из более чем двух десятков государств ближнего и дальнего зарубежья. Спортсмены соревновались в 7 весовых категориях.

По итогам поединков первое место в общекомандном зачете одержали российские бойцы. На их счету 6 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медалей. Помимо титула сильнейших, победителям также присвоили звания мастеров спорта международного класса.