Собянин открыл новые здания ОВД по районам Южнопортовый и Северный

Сегодня в День сотрудника органов внутренних дел в Москве открылись сразу два новых здания отделов полиции. Находятся они в районах Южнопортовый и Северный. В одном из них побывал мэр столицы Сергей Собянин и поздравил московских полицейских с профессиональным праздником.

На страже порядка стоять всегда проще, когда для этого есть все условия, признаются сотрудники нового отделения полиции по району Южнопортовый. У большинства полицейских теперь собственные просторные кабинеты. В старом отделе, который располагался на первом этаже жилого дома, ютились в среднем по три человека в маленькой комнатке, и о таком только мечтали.

"Позволит осуществлять нам в рамках действующего законодательства и оперативную служебную деятельность, и осуществлять охрану общественного порядка на территории нашего обслуживаемого района, Южнопортового района, соответственно. Стоит отметить такие комнаты, как психологической разгрузки, где личный состав может отдохнуть, расслабиться после тяжелой смены", - сообщила Екатерина Саукова-Сальникова, заместитель начальника ОМВД России по Южнопортовому району Москвы.

Особой гордостью здесь считают стрелковый тир, расположенный непосредственно под зданием. Он разделён на несколько дистанций и позволяет отрабатывать навыки стрельбы практически из любого огнестрельного оружия.

Тир - самое технологичное помещение в отделе. Из классического за несколько минут он переоборудуется в интерактивный. То есть на экране можно смоделировать определённую ситуацию и здесь же отработать все действия на практике.

Особое внимание в полиции уделяют физической подготовке сотрудников. Причём на тренировки приходят не только те, кто выезжает на оперативные задания, но и кому по долгу службу необходимо помогать коллегам, работая из кабинетов.

"Проходят занятия по общей физической подготовке, потому что сотрудники полиции должны быть как подготовлены в плане интеллектуальной для общения с гражданами, физически - потому что у нас бывают разные задачи, которые приходится выполнять, соответственно связанные с задержанием, а также мы действуем в типовых экстремальных ситуациях", - отметил Роман Красников, старший инструктор центра служебной и боевой подготовки УВД по ЮВАО.

Для работников ОВД по району Южнопортовый сегодня двойной праздник. С новосельем и Днем полиции сотрудников поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы силовикам тут же поставили задачу, чтобы все районные отделы внутренних дел работали в достойных условиях. Более 100 таких районных отделов было реконструировано или построено заново. Продолжаем эту программу. Ещё около 30 зданий у нас в плане. Так что все сотрудники ГУ ОВД полиции будут работать в достойных комфортных условиях", - отметил Собянин.

"Правительство Москвы действительно оказывает неоценимую поддержку органам внутренних дел города Москвы", - отметил Олег Баранов, начальник Главного управления МВД России по городу Москве.

Сегодня новоселье отметили и сотрудники Северного отдела полиции. Толстые стальные двери, бронированные стёкла, "умное" видеонаблюдение и электронные системы защиты. Всё это стандарт "Безопасный город", по которому теперь работают новые ОВД в Москве. Впервые за 40 лет расширил свои площади и Музей московской полиции. С этого месяца в нём заработала новая экспозиция, которая включает свыше 15 тысяч экспонатов.