В Москве запустили систему экстренной помощи для будущих мам и малышей. Об этом сегодня сообщила вице-мер Анастасия Ракова.

Все благодаря Городскому акушерскому дистанционному консультативному центру, который открылся в начале года и показал отличные результаты. Уникальность новой системы заключается в полном контроле ведения беременности: от первого УЗИ до родов.

Информация о пациентке хранится в специальной базе данных, что позволяет при необходимости созвать междисциплинарный городской консилиум в любой момент.

"Роль АДКЦ сложно переоценить и на сегодняшний день возможность проведения консилиумов в постоянном режиме используется регулярно. Вот только сегодня у нас прошло три консилиума по крайне заслуживающим внимания пациентам и зачастую эти пациентки являются клиническими сложными. И, конечно, принять решение о дальнейшей тактике бывает не просто" - отметил Антон Оленев, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой.