Народные дружинники помогают поддерживать порядок в Москве

В столице народные дружинники помогают поддерживать порядок не только в парках, но и на городских мероприятиях. В рамках масштабного проекта "Московской безопасности".

В музее-усадьбе Кусково отдых горожан вместе с полицией охраняет и казачья народная дружина. Казаки проезжают по территории на лошадях, что придаёт особый колорит природному ландшафту.

Народные дружинники, которых легко узнать по яркой униформе, ежедневно патрулируют и улицы города. Без них не обходятся и крупные городские мероприятия под открытым небом. Стать частью сплочённой команды может любой совершеннолетний москвич - достаточно прийти в офис "Московской безопасности", который есть в каждом районе.

"Каждый дружинник выходит не менее трёх раз в месяц, по 4 часа. Суммарно это нам даёт около 1 тысячи народных дружинников, которые каждый день есть в нашем районе, и эта цифра растёт. Мы видим больше интереса горожан к "Московской безопасности", - отметила Екатерина Шерчалова, начальник пресс-службы ГКУ "Московская безопасность".