Московские театральные художники представили свои работы

Миниатюрную сцену Большого театра накрывает "Буря". Мировая премьера балета по одноименной пьесе Вильяма Шекспира родилась гораздо раньше, чем поднялся занавес. В мастерской художника, которому удалось передать метафору в металле.

"Главное удивление в театре – это какая-то новая эстетическая характеристика, новая эстетика. Если тебе удалось зрителя удивить тем, что он видит после того, как откроется занавес, значит уже хорошо, значит он будет смотреть и искать какую-то новую правду по работе", - рассказал Алексей Кондратьев, главный художник театра "Ленком".

В креативном пространстве "Нового Манежа" открылась выставка "Итоги сезона 62", на которой секреты сцены открываются зрителям. Московские художники представляют свои работы и раскрывают весь творческий процесс: от первоначального эскиза до макета или костюма. Кстати, эти наряды Ольги Бекрицкой бросают вызов стихиям.

Художники московских театров работают по всей России. Поэтому география проектов - от Рязани до Новосибирска. Этот спектакль-феерия был поставлен на пруду Пскове.

"Специально у костюмов сделаны большие юбки, чтобы плот надувной, на котором артисты выплывают, не был виден. Артисты как будто у нас ходили по воде", - рассказал Вячеслав Игнатов, художественный руководитель театра "Трикстер".

Кстати, само пространство выставки будто имитируют закулисную механику, все экспонаты - словно декорации на фермах и штанкетах. И посетители словно оказываются внутри 250 спектаклей одновременно.

"Театральный художник интересен тем, что он всегда старается сделать всё немножечко вопреки, не так, как всегда. Не так, как это принято делать. Потому что это способ самовыражения театрального художника - заявить, как бы пустить в свое визуальное восприятие", - отметила Инна Мирзоян, куратор выставки.

При этом выставка позволяет заглянуть в проекты самых разных театров - от главных сцен страны до камерных частных театров, студийных и семейных проектов. Эта история о том, как под Москвой разлилось карстовое море. Инсталляция рассказывает о спектакле "Море времени" для Культурного центра "ГЭС-2".

"У нас главная героиня бабушка, которая очень ждет на Новый год свою внучку, но у той, как всегда, нет времени. И тогда бабушка от всей души желает, чтобы у нее было море времени, как мы все этого желаем. И тут начинаются совершенно фантастические вещи", - рассказала Алёна Смирницкая.

Выставка позволяет погрузиться в театральные миры, которые не всегда видны из зала, но в которые зрители погружаются и верят безоговорочно.