Украинский конфликт завершится тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставила изначально.

Безусловно, Москва хотела бы завершить его как можно скорее политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В настоящий момент ситуация с урегулированием конфликта зависла не по вине России. Киев срывает переговорный процесс и не открыт к диалогу.

"Мы видим, сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине. Наши собеседники не хотят дальше вести разговор и всячески раззадоривают европейцев", - отметил спикер Кремля (цитата по РБК).

При этом шансов на победу у Украины нет – об этом красноречиво говорят положение ВСУ на фронте, заметил Песков. Положение киевского режима ухудшается изо дня в день.