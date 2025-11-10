Песков: Россия хотела бы завершить конфликт на Украине как можно скорее

Украинский конфликт завершится тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставила изначально.

Безусловно, Москва хотела бы завершить его как можно скорее политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В настоящий момент ситуация с урегулированием конфликта зависла не по вине России. Киев срывает переговорный процесс и не открыт к диалогу.

"Мы видим, сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине. Наши собеседники не хотят дальше вести разговор и всячески раззадоривают европейцев", - отметил спикер Кремля (цитата по РБК).

При этом шансов на победу у Украины нет – об этом красноречиво говорят положение ВСУ на фронте, заметил Песков. Положение киевского режима ухудшается изо дня в день.