Юрий Антонов накинулся с оскорблениями на "Иванушек International": "Гнилая твоя рожа"

В феврале Юрий Антонов отметил круглую дату. Прославленному артисту, музыканту исполнилось 80 лет. Светлые мелодии, трогательные строки - на его песнях выросло не одно поколение. Без преувеличения, каждая его работа - хит на долгие годы.

Однако не секрет, что у прославленного артиста весьма непростой характер. Причем с крутым нравом Юрия Антонова сталкивались не только организаторы мероприятий, но и коллеги. Так, шоумен Отар Кушанашвили в программе "Ностальжи" вспомнил случай, который случился с Юрием Антоновым прямо у него на глазах. "Он видит покушение на его честь и достоинство там, где и намека на это не было, напротив, был максимум уважения, желания угодить", - в качестве преамбулы отметил Отар.

Он вспомнил, как в Новосибирске много лет назад Юрий Антонов набросился с оскорблениями на группу "Иванушки International", хотя ребята лишь хотели выразить свое уважение артисту. Все случилось в ночном клубе. Ребята появились там и заметили Юрия Антонова. Солист Кирилл Андреев начал напевать строчки его хита "Море-море". Тот немедленно вспылил.

"А он говорит: "Еще раз, гнилая твоя рожа, запоешь эту песню, которую такие, как ты, петь не должны, я убью тебя!". Бедный Кирилл не знал, что у Юрия Антонова каждые полчаса приступ плохого настроения. Отвечает: "Я хотел выказать уважение. Не хотел вас обидеть". Тот: "Сиди молча, ты кусок испражнений", - рассказал Кушанашвили.

Аналогичная ситуация повторилась и со вторым участником группы Олегом Яковлевым. Увидев Антонова, тот тоже стал исполнять "Море". По словам Отара, Антонов "позеленел от гнева" и возмущенно спросил, не издеваются ли над ним. Яковлев поторопился объяснить, что просто очень уважает его.

Однако кульминацией вечера стало появление Рыжего из "Иванушек". Тот, увидев Антонова, бросился к нему обниматься и выражать благодарности и уважение. Дело едва не дошло до драки, причем в столице. "Потом они оба устроили разборки с помощью братвы по приезде в Москву. Это великая история была!" - заключил Отар.