Песков опроверг слухи об отставке Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров продолжает активно работать. Министра иностранных дел можно будет увидеть на публичных мероприятиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о причинах отсутствия Лаврова на публичных мероприятиях. Песков призвал не обращать внимания на распространяемые западными СМИ слухи об отставке российского министра. Он пообещал представителям СМИ, что они непременно увидят Лаврова, когда будут соответствующие публичные мероприятия, передает РИА Новости.

Днем ранее Сергей Лавров скорректировал перечень основных союзников российского государства. Глава МИД напомнил известное высказывание о том, что у России по-прежнему два союзника: армия и флот. По словам Лаврова, теперь, безусловно, в этот список нужно включить Воздушно-космические силы.