Прохор Шаляпин раскрыл секреты российского шоу-бизнеса: "Сплошной эскорт"

Прохор Шаляпин в последнее время на волне популярности. В Сети распространяются видео, сделанные из разных интервью и высказываний артиста о том, что надо стараться жить в удовольствие, о естественном желании людей работать поменьше, а отдыхать побольше. Теперь Шаляпина зовут участвовать в различных проектах и даже доверили вести престижные концерты и мероприятия.

В новом интервью ведущая Ксения Собчак заявила, что Прохору в отличие от многих других знаменитостей, таких как Никита Джигурда или Анастасия Волочкова, удалось выбраться из "нижнего Интернета". Популярность артиста стала расти после его участия в шоу "Звезды в Африке". Кстати, сам Шаляпин не считал эти съемки успешными. "Вот я поучаствовал, вернулся в Москву, думал, что это провал очередной. Я уже привык позориться…" - признался Прохор.

Шаляпин не скрывает, что его финансовое положение улучшилось, но не теряет головы от успеха. "Я ведь ничего такого не сделал, открытий никаких не совершил", - отметил артист.

Он не скрывает, что снимался в скандальных ток-шоу за деньги. Причем, подчеркнул певец, Андрей Малахов его команда всегда по-доброму к нему относились. Также Шаляпин раскрыл секреты отечественного шоу-бизнеса. Он прямо сказал, что там все продается, лишь бы была предложена достаточная цена.

"Мне предлагали десять тысяч евро, но я не пошел. Ну, если брать наш шоу-бизнес, то у нас сплошной эскорт. Вопрос цены. Все продаются. Иногда до брака. Но мы-то понимаем, что там расчет", - заключил Шаляпин.