Американцев напугал забитый до отказа оружейный отсек Су-57

Снимки российского истребителя пятого поколения Су-57 с открытым внутренним отсеком вооружений обеспокоили экспертов в США. Они отметили, что дополнительные отсеки "забиты до отказа", в общей сложности могут содержать до шести ракет типа "воздух-воздух" или "воздух-земля", пишет американский журнал The National Interest.

Со ссылкой на специалистов автор материала отмечает: способность Су-57 нести такое количество вооружения повышает убойную силу этой платформы. Кроме того, хранение ракет во внутренних отсеках позволяет сохранить малозаметность российского боевого самолета.

Западная пресса ранее писала, что российские истребители пятого поколения получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Это предоставляет Су-57 уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны противника.