Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Дела, связанные с домом и семьей, замедлятся. До февраля не стоит заниматься покупкой, продажей оформлением недвижимости – кто знает, может, вообще передумаете!

Тельцы

Ноябрь решил устроить планетам массовый отпуск – теперь и Юпитер отправляется в ретро паузу! Приготовьтесь к замедлению в поездках, переговорах и бумажных делах.

Близнецы

Ваши попытки больше зарабатывать сейчас только отбирают силы. До февраля лучше сместить фокус на анализ причин: что именно мешает выйти на другой уровень дохода.

Раки

Юпитер прилег отдохнуть прямо в вашем знаке и останется в режиме сна до 4 февраля! Не стоит запускать грандиозных проектов. Подумайте о себе любимых – отдохните.

Львы

Страхи и психотравмы, которые вы прячете от всех, могут проявиться особенно остро. Звезды дают возможность проработать их и наконец закрыть эту тему навсегда.

Девы

Пришло время обдумать свои социальные цели. Вы можете не досчитаться друзей или подписчиков, да и сами наверняка захотите завершить какие-то отношения. Ничего страшного - такой этап.

Весы

Карьера и личные достижения временно на паузе, но это не повод унывать - нацельтесь на долгосрочные перспективы, а не на быстрые результаты. Юпитер учит терпению.

Скорпионы

Учеба, путешествия, эмиграция - в этих сферах дела могут встать. Ретро Юпитер просит пересмотреть планы и убедиться, что вы движетесь в правильном направлении.

Стрельцы

В следующие четыре месяца будьте особенно осторожны с финансами, документами, налогами и страховками. Внимательно читайте мелкий шрифт в договорах.

Козероги

Юпитер - серьезная планета, и ее ретроградность затронет близкие отношения. Вы получите шанс все обдумать и решить, хотите ли вы продолжать их или пора расстаться.

Водолеи

Ваше здоровье и рабочие дела потребуют внимания: звезды говорят о необходимости пересмотреть привычки, образ жизни и режим дня. Время позаботиться о себе!

Рыбы

В творчестве, любви и взаимоотношениях с детьми могут возникнуть сложности. Попробуйте быть терпеливыми и проявите гибкость - это время для переосмысления.