Путин обсудил с главой "Сбербанка" импортозамещение в финансовом секторе

Импортозамещение в финансовом секторе и итоги работы "Сбербанка" за год обсудили сегодня Владимир Путин и глава компании Герман Греф на встрече в Кремле.

Президент подчеркнул устойчивость кредитной организации. В этом году она выплатила рекордные в истории дивиденды. В следующем планирует побить собственный рекорд.

Другой серьезный прорыв произошел в технологической сфере. После ухода из России системы Apple Pay Сбербанк успешно вывел на рынок сразу два сервиса бесконтактной оплаты - с помощью телефона и по биометрии. Они быстро завоевали популярность и используются повсеместно.