Путин обсудил с главой "Сбербанка" импортозамещение в финансовом секторе

Импортозамещение в финансовом секторе и итоги работы "Сбербанка" за год обсудили сегодня Владимир Путин и глава компании Герман Греф на встрече в Кремле.
Президент подчеркнул устойчивость кредитной организации. В этом году она выплатила рекордные в истории дивиденды. В следующем планирует побить собственный рекорд.
Другой серьезный прорыв произошел в технологической сфере. После ухода из России системы Apple Pay Сбербанк успешно вывел на рынок сразу два сервиса бесконтактной оплаты - с помощью телефона и по биометрии. Они быстро завоевали популярность и используются повсеместно.
Путин: Приходится развивать собственные технологии.
Греф: Такие технологии, которых, в общем, в мире пока нет. Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, – это платеж лицом (у нас 1 миллион 300 [тысяч] терминалов в стране, где можно платить лицом) и "Вжух", мы ее [так] назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth. Мы в этом году очень много заканчиваем проектов.
Путин: Лицо аппарат считывает до мельчайших деталей?
Греф: Мы сделали маленький терминал, довели его стоимость до 55 долларов, благодаря этому платеж стал доступным. Потому что обычно для распознавания лица нужна 3D-камера, и она очень дорогая. Тогда нерентабельно просто: 1 миллион 300 [тысяч] терминалов – это огромные деньги, и эти платежи становятся нерентабельны.