Подразделения группировки "Восток" ВС России освободили населенные пункты Сладкое и Новое в Запорожской области. Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии в ходе наступления взяли под контроль более 25 квадратных километров, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в процессе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска российские подразделения освободили от украинских боевиков Гнатовку в ДНР. Тем временем авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Российская ПВО сбила шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 124 беспилотника и четыре безэкипажных катера ВСУ.