Сбежавший с Украины прямо перед носом у Национального антикоррупционного бюро "кошелек" Владимира Зеленского укрылся в Израиле. Местонахождение совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича установил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

По словам бывшего нардепа, в Израиле Миндичу, вероятно, не так комфортно, как в Великобритании. Но зато безопасно, поскольку Израиль не выдает своих граждан.

По данным Олейника, обыски у предпринимателя связаны с финансовыми махинациями сына бывшего президента США Хантера Байдена. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск говорили, что Хантер Байден причастен к незаконным финансовым операциям на Украине, также в деле замешана представительница Демократической партии Нэнси Пелоси. Если факты подтвердятся, это станет тяжелым ударом для демократов, пишет "Ридус".