На Украине будет возрастать количество граждан, поддерживающих мирное урегулирование конфликта с Россией на условиях российской стороны. Об этом заявил в понедельник, 10 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, на Украине "общество достаточно запуганное". Тем не менее, по мнению Пескова, "однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти".

Для России по-прежнему остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами, о чем неоднократно говорили власти страны, отметил представитель Кремля.

Российская сторона продолжает оставаться открытой до такого пути, хотя "здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что в урегулировании конфликта на Украине якобы появился прогресс. В Кремле скептически оценили это заявление, отметив, что "какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет".

При этом на Западе насмешливо восприняли попытки Киева выдвигать условия Москве по мирному диалогу. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема заявил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский помчится в Россию, как только Запад свернет финансовую помощь.