Соцфонд рассказал, как изменятся выплаты по больничному листу с 2026 года

Максимальная ежедневная сумма оплаты больничного листа в России с 2026 года увеличится до 6,8 тысячи рублей. Об этом рассказали в понедельник, 10 ноября, в Социальном фонде.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, увеличение выплат по больничным предусмотрено проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года в связи с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

Так, в 2026 году указанная величина вырастет до 6827,4 рубля с нынешних 5673,97 рубля. В 2027 году максимальная ежедневная выплата по больничному достигнет 7860,27 рубля, а в 2028 году — 8489,04 рубля.

Ранее в Министерстве здравоохранения России подчеркнули, что публикации ряда средств массовой информации о якобы изменении порядка формирования листков нетрудоспособности не соответствуют действительности. Ведомство опровергло слухи о том, что часто болеющим россиянам будто бы ограничили выдачу больничных: якобы если человек на протяжении полугода брал больничный четыре раза и более, новый листок нетрудоспособности врач выдаст максимум на три дня, а пролонгировать его вправе лишь медкомиссия.

При этом уже с 1 января 2026 года граждане, имеющие статус самозанятых, смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что для этого необходимо застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно перечислять взносы в размере около 1,3 тысячи рублей или 1,9 тысячи рублей. Тогда размер пособия по больничному будет составлять 35 тысяч или 50 тысяч рублей соответственно.